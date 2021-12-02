القومي للمرأة يهنئ غادة جبارة لتعيينها رئيسا لأكاديمية الفنون

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة للدكتورة، غادة جبارة بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعينها رئيسا لأكاديمية الفنون لمدة أربعة أعوام.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، عن فخرها وسعادتها بهذا القرار، مؤكدة أن هذا القرار يأتي استمرارا لتمكين المرأة ودعم وصولها للمناصب القيادية العليا التي تستطيع من خلالها إثبات قدرتها وكفاءتها.

مايا مرسي: القرار انتصار جديد للمرأة المصرية

وتابعت أن القرار يمثل انتصارا جديدا يضاف إلى سجلات انتصارات المراة المصرية والمكاسب التي حصدتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معربة عن أمنيتها للدكتورة غادة جبارة بالتوفيق والنجاح في تطوير العمل بالمؤسسة العريقة على جميع المستويات، ومواصلة الاهتمام بالعملية التعليمية.

والدكتورة غادة جبارة كان تشغل منصب نائب رئيس أكاديمية الفنون منذ سبتمبر 2018، حتى صدر قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعيينها رئيسا لأكاديمية الفنون، وذلك بناء على ترشيح من الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.