«القومي للمرأة» ينظم ورشة عمل لمواجهة مشاكل التعليم عن بعد

نظمت لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة، ورشة عمل بعنوان «التعليم عن بُعد والضغوطات التي تواجه المرأة - المشكلات النفسية والصحية»، في إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار «كوني»، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور الدكتور أحمد زيد عضو المجلس ومقرر اللجنة، وبمشاركة الدكتورة هند حنفي عضوة المجلس والمقرر المناوب للجنة، وعدد من عضوات وأعضاء اللجان المختلفة، ونخبة من المتخصصين والخبراء في مجال الصحة النفسية.

وأشار الدكتور «أحمد زايد»، إلى المشكلات التي واجهت المرأة سواء الأم أو المعلمة خلال مرحلة تطبيق التعليم عن بُعد، وما تبعها من عنف أسري ومشكلات، نتيجة صعوبة تطبيق النظام الجديد من التعليم بسبب الظروف التي يشهدها العالم بعد جائحة كورونا.

دور المجلس في حملات التوعية خلال جائحة كورونا

فيما أشارت الدكتورة هند حنفي، إلى دور المجلس الفعال في حملات التوعية التي نفذها خلال جائحة كورونا وكيفية الحد من انتشاره، وتحليل الوضع القائم والتقارير لرصد ومتابعة البرامج الداعمة للمرأة من جانب الدولة.

وأكدت الدكتورة فادية علوان، أن ما تعرضت له الأم من مشكلات نفسية مترتبة على التعليم عن بُعد، ناتج عن شعورها بالإحباط والتوتر المصاحب لزيادة الأعباء والمسئوليات، وأيضا ما يترتب عليه من إنخفاض المستوى التحصيلي والإدمان السلوكي وإدمان الإنترنت والألعاب الالكترونية، وهو ما يؤدى إلى زيادة العنف الأسري وزيادة معدلات السلوك العدواني.

حلول للمشاكل الناتجة عن التعليم أونلاين

وأوضحت الدكتورة سهى مكي، الأضرار الصحية التي قد تصيب الطفل بسبب التعلم عن بُعد، مقترحة بعض الحلول من بينها إدارة وتنظيم الوقت، والدور الهام للمدرسة في الحفاظ على التوازن بين صحة الطلبة ودراستهم.

وعلى هامش اللقاء، عرضت ورشة العمل فيديو بعنوان «مشاركة الأب والأم في التغلب على بعض مشاكل التعليم عن بُعد»، لـ«كارول مقار»، مُعلم معتمد للمنهج البريطاني.