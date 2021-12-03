القومي للمرأة ينظم ندوة عن دور الإعلام في التصدي للعنف ضد المرأة

نظمت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان «دور الإعلام في التصدي للعنف ضد المرأة»، برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة اللجنة، ويأتي ذلك في إطار احتفالات المجلس القومى للمرأة بالـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وحضر الندوة كلا من الدكتور أحمد زايد عضو المجلس وعالم الاجتماع، والدكتورة درية شرف الدين رئيسة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ونهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة ومقرات وأعضاء فروع المجلس في المحافظات، ولفيف من المهتمين بقضايا المرأة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

العنف ضد المرأة انتقاص من حقها كإنسانه

واستعرضت الدكتورة سوزان القليني، مفهوم العنف ضد المرأة، مؤكدة أنه انتقاص من حق المرأة كإنسانه، مشيرة إلى جهود لجنة الإعلام فى إطلاق مرصد لرصد صورة المرأة ومظاهر العنف ضدها في وسائل الإعلام و الدراما.

وتابعت الدكتورة درية شرف الدين، أن وسائل الإعلام يقع على عاتقها مسؤولية إصلاح الصورة النمطية للمرأة، والقضاء على التحرش، ووقف التمييز بينها وبين الرجل في تولي الوظائف والترقي والأجر، مؤكدة على دور البرامج الدينية في توعية الناس بحقوق المرأة.

«السيداو» أهم اتفاقية تناهض العنف ضد المرأة

وناقش الدكتور أحمد زايد، كيف ينعكس دور الإعلام على المرأة والأسرة والمجتمع، وكيف يؤثر على العلاقات الاجتماعية، مشددًا على أهمية دور الإعلام ومسؤوليته في عرض النماذج المشرفة من النساء الناجحة في المجتمع، وأبدى سعادته بالرسائل التي أعدتها لجنة الإعلام بالمجلس ليتم بثها من خلال كافة وسائل الإعلام لنشر الوعى بالقضية.

فيما أوضحت الدكتورة نهاد أبو القمصان، أن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» تعد من أهم الاتفاقيات الدولية، مؤكدة ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام بتوعية المجتمع بها بطرق حديثة وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي التوظيف الأمثل في توعية المجتمع.

عرض أعمال شباب الجامعات ورؤيتهم لمناهضة العنف ضد المرأة

وأشار الدكتور أحمد مختار، إلى ضرورة صياغة رؤية إعلامية واضحة في ما يخص قضايا المرأة، والتركيز على دور الرجل في مساندة المرأة للحصول على حقوقها.

وانتهت الندوة بمجموعة هامة من التوصيات سيتم صياغتها بشكلها النهائي لتدرج ضمن خطة عمل لجنة الإعلام، وفقًا لاستراتيجية المجلس لهذا العام.

وأعلنت القيني، في نهاية الندوة على النشاط الأخير يوم الخميس 9 ديسمبر في إطار حملة 16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة، بندوة يعرض فيها أعمال شباب الجامعات ورؤيتهم لمناهضة العنف ضد المرأة.