خبير بترولي: الدولة تدعم أسطوانة البوتاجاز بنسبة 10% رغم زيادة السعر

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن مصر تستهلك ما يقارب 4 ملايين طن من البوتاجاز سنويا، وتقوم مصر باستيراد كميات من البوتاجاز من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين من الاستهلاك.

ارتفاع الأسعار العالمية للبوتاجاز بنسبة 18%

وأضاف «القليوبي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار البوتاجاز ارتفعت بشكل كبير خلال الشهر الجاري، موضحا أن الأسعار العالمية للبوتاجاز ارتفعت بنسبة 18% خلال شهر مقارنة بالأسعار السابقة.

وأشار إلى أن مصر استطاعت توفير الكثير من استهلاكها من البوتاجاز خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن قامت بتوصيل الغاز الطبيعي للمدن والقرى والمناطق الجديدة وكذلك مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي تعمل في الوقت الحالي على توصيل الغاز للمدن الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه حتى الآن يتم استيراد كميات من البوتاجاز نظرا لأن المنتج المحلي لا يكفي استهلاك المواطنين.

الدولة تدعم أسطوانات البوتاجاز بنسبة 100%

وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن إعلان مصر رفع سع أسطوانة البوتاجاز للمواطنين بقيمة 5 جنيهات، أقل بكثير من السعر الحقيقي للزيادة العالمية رغم زيادة الأسعار العالمية لطن البوتاجاز بشكل كبير جدا.

وأضاف خلال تصريحات صحفية سابقة، أن مصر مازالت تستورد 50% من الاستهلاك المحلي حتى الآن، كما أن الدولة تحاول قدر الإمكان تحريك الأسعار لتخفيض عجز الموازنة مع مراعاة ظروف المواطن المصري خاصة وأن الدولة مازالت تدعم أسطوانة البوتاجاز بأكثر من قيمتها.

وأوضح أن الدولة مازالت تدعم أسطوانة البوتاجاز بأكثر من 100% من قيمتها، حيث أن تكلفة أسطوانة البوتاجاز تقدر بـ170 جنيها على الدولة ولكنها تقدمها للمواطنين بسعر 70 جنيها فقط بعد الزيادة.