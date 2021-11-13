«الملا» يعلن تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة تداول البوتاجاز

يشهد قطاع البترول تطوير متواصل في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلي التوسع في تطبيق التحول الرقمي للأنشطة والمشروعات البترولية؛ بما يتناسب مع ما تشهده مصر من تطويرات شاملة تظهر ملامح الجمهورية الجديدة.

وزير البترول يتفقد مناطق تخزين وتداول الغاز بالقطامية

وتفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول، منطقة تخزين وتعبئة وتداول البوتاجاز بالقطامية والتابعة لشركة بتروجاس، وافتتح خلال تفقده أعمال التطوير بالمنطقة والتي تقوم بإمداد القاهرة الكبري وعدد من محافظات شمال الصعيد باحتياجاتها من أسطوانات البوتاجاز، وخلال تفقده لمنطقة التخزين والتعبئة أعطي إشارة تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليًا في كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة.

كما تابع وزير البترول انتظام عمليات تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالمنطقة بمعدل يقترب من 120 ألف أسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري يوميا، والوقوف على ما تم من أعمال للتطوير في التسهيلات الخاصة بتعبئة الأسطوانات، حيث جرى تحويل جميع أنظمة التعبئة من النظام الميكانيكي إلى الإلكتروني فضلا عن تطوير أحواض اختبار الأسطوانات وإنشاء مظلتي إصلاح وصيانة جديدتين للأسطوانات وهو ما يضمن كفاءة تامة ومطابقة المنتج النهائي للمواصفات والجودة وتحقيق أعلى درجات الأمان في الأسطوانات المتداولة بالسوق لجمهور المستهلكين.

يأتي تطبيق أنظمة التحول الرقمي في إدارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز لرفع كفاءتها في ظل الأهمية الكبيرة لهذه المنظومة التي تتصل بمنتج حيوي يمثل أحد متطلبات الحياة اليومية للمواطنين وذلك بالتوازي مع الجهود الكبيرة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى في كافة مناطق الجمهورية والتي ساهمت بدورها في تخفيف الضغط على منظومة البوتاجاز وترشيد استهلاك المنتج وهو ما أعطى فرصة مواتية للتطوير ودعم كفاءة المنظومة في خدمة مستهلكي البوتاجاز الحاليين.

تطويرات غير مسبوقة في منظومة التخزين والتداول

وشرح المهندس رأفت عبدالهادي، رئيس شركة بتروجاس، أعمال التطوير غير المسبوقة في منظومة تخزين وتداول وتعبئة البوتاجاز التابعة لشركة بتروجاس، وأوضح أنه جرى الانتهاء من تطوير مناطق القطامية ومسطرد وأسيوط وقويسنا، وجارى تطوير مناطق طنطا وطموه بالجيزة والإسكندرية والسويس وعجرود، وفي مجال تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، جرى إحلال وتجديد منظومة الإنذار وتأهيلها للربط مع منظومة «سكادا» الرقمية الجديدة.