«الصحة» تحذر 3 فئات من مغادرة المنازل بالتزامن مع العاصفة الترابية

قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح للمواطنين، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد من تعرض البلاد، لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال اليوم وغدا، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها حصل «الوطن» على نسخة منه، إن هناك ثلاث فئات هي الأكثر عرضة للإصابة ببعض المشكلات الصحية في هذا الطقس، موضحة أنهم مرضى الحساسية، وأصحاب أمراض الجهاز التنفسي ومرضى القلب والسكر.

ارتداء الكمامات لتجنب دخول أي أتربة

وحذرت وزارة الصحة والسكان هذه الفئات، من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، لافتا إلى أنه في حال التقلبات الجوية والأتربة، لا بد من اتخاذ الحظر في حال الخروج لهذه الفئات.

وأكدت الوزارة، أن هذه الفئات هي الأكثر عرضة للتأثير بموجة الأتربة والتقلبات الجوية، وعند الخروج ارتداء الكمامة جيدا تجنبا لدخول أي اتربة إلى الجسم، مشيرة إلى أن هذا الطقس، يزيد من فرص الإصابة بالالتهاب الرئوي، والنزلات الشعبية.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وشددت الوزارة، مع اقتراب دخول فصل الشتاء على المواطنين، بالحرص على التهوية الجيدة، وعدم غلق الشبابيك، والإلتصاق جمبا الى جمب داخل المنزل، ولا بد من الحرص على التباعد الإجتماعي في الأسرة الواحدة، مؤكدة أن غلق المنازل وعدم التهوية، هي تربة لانتشار الأمراض التى تتنقل عن طريق الرذاذ.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مسنشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، واكدت الوزارة على استمرار رفع اعلى درجات الإستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.