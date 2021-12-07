الصحة: تحذر من عدم التهوية خلال الشتاء.. «فرصة لانتشار فيروس كورونا»

أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن ارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر خلال هذه الفترة، وتابع المصدر هناك توقعات بارتفاع إصابات كورونا خلال فصل الشتاء وفقا للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وحذر المصدر من غلق المواطنين للشبابيك خلال فصل الشتاء، وقال المصدر لابد من التهوية الجيدة «غلق الشبابيك وعدم التهوية الجيدة تربة خصبة لانتشار فيروس كورونا».

متحور كورونا الجديد

وتابع المصدر: متحور كورونا الجديد «أومكيرون» حتى الآن لم يصل مصر وهناك توقعات بدخوله مصر كباقي الدول ولكن نتمنى من المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحرص على التباعد البدني، مشيرا إلى أن فيروس كورونا ما زال يتحور وتحور «أوميكرون» ليس الأخير، جميع الفيروسات على مستوى العالم التحور هي سمة رئيسية فيها.

وكشف المصدر، أن لقاحات كورونا أمنة وفعالة ولديها قدرة على مواجهة الفيروس، والحديث عن قلة فعالية اللقاحات أمام متحورات كورونا ليس له أساس من الصحة فى هذا التوقيت، مؤكدا أن اللقاحات هى الأداة الرئيسية للنجاة من معدلات الوفيات الناتجة من الإصابة بفيروس كورونا، كما إنها تعمل على تخفيف شدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة وتخفف الضغط على المنظومة الصحية.

موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية

وطالب المصدر من المواطنين ضرورة التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي، مؤكدا أن رسالة تطعيم لقاح كورونا ترسل في غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل على الموقع ولم يعد هناك قوائم انتظار للشهور.

وكشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.