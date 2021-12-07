أعراض الموجة الرابعة من كورونا: أعلنتها وزارة الصحة

يبحث العديد من المواطنين عن أعراض الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، والتي حددتها وزارة الصحة والسكان سابقاً، مع التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بكورونا، لذا تستعرض «الوطن» أهم أعراض الموجة الرابعة من كورونا.

بالتفاصيل.. أعراض الموجة الرابعة من كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان كافة أعراض الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وأكدت أن أعراض الموجة الرابعة من كورونا لم تختلف أو تتغير منذ بداية الموجة الأولى من جائحة كورونا، وتتمثل الأعراض في الآتي:

1 - ارتفاع حرارة جسم الفرد المصاب بفيروس كورونا.

2 - الشعور بالصداع الشديد في الرأس.

3 - سيلان في الأنف.

4 - العطس.

5 - السعال.

6 - وتستمر فقدان حاستي الشم والتذوق خلال الموجة الرابعة من كورونا.

7 - شعور الفرد المصاب بآلام في كل من العظام والبطن.

8 - الإحساس بالتعب والإرهاق.

9 - الشعور بالخمول والأرق.

«الصحة»: توقعات بارتفاع إصابات كورونا خلال فصل الشتاء

وفي سياق متصل، كان مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، قد أكد في تصريحات سابقة على ارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا داخل مصر أثناء فترة الشتاء، موضحًا أنه هناك العديد من التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا أثناء فصل الشتاء حسبما أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

وتحذير من غلق النوافذ

كما حذر المصدر المواطنين من غلق النوافذ (الشبابيك) أثناء فصل الشتاء، لتوفير عامل التهوية الجيدة، قائلا إن غلق مختلف الشبابيك، إلى جانب عدم التهوية بشكل جيد هو عبارة عن تربة خصبة من أجل انتشار فيروس كورونا.

وأكد المصدر أن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة، كما أنها لديها القدرة على مواجهة فيروس كورونا،.