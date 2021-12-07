هل يؤثر لقاح كورونا على خصوبة الرجل أو المرأة؟.. مصدر بـ«الصحة» يجيب

استقبل الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105، استفسارات عدّة بشأن التطعيم بلقاح كورونا للسيدات الحوامل، في ظل انتشار ذروة الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا، وظهور المتحور الجديد أوميكرون، وهو ما أجاب عنه مصدر في وزارة الصحة، مؤكدا أنّ تطعيم الحوامل باللقاح اختياري وليس إجباري: «العديد من الدول أعطت لقاح كورونا للحوامل لعدة أسباب، منها أنّهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، كما أنّ اللقاح لا يؤثر على الخصوبة سواء للرجل أو المرأة».

هل التطعيم للسيدات الحوامل آمن؟

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ السيدات الحوامل أكثر عرضة لدخول المستشفى والرعاية المركزة، والحاجة إلى التنفس الصناعي حال إصابتهن بالفيروس، كما يصبحن أكثر عرضة للإجهاض والولادة المبكرة، ما يجعل اللقاح أكثر أمانا لهن.

وأشار المصدر، إلى الدراسات العلمية الحديثة التي أثبتت أنّ جميع اللقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس كورونا، وهناك فوائد للحصول على اللقاح بالنسبة للسيدات الحوامل، منها أنّه يحمي الأم وطفلها من الإصابة بفيروس كورونا، ويحمي الطفل بعد الولادة من الإصابة بالفيروس.

وأوضح أنّه لا يوجد أي دليل على أنّ لقاح كورونا يؤثر على خصوبة المرأة أو الرجل، قجميع اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعٍ للخوف: «الامتناع عن الحصول على اللقاح كارثة، المواطنون يرون التحورات، وسببها الأساسي انخفاض نسبة التطعيم على مستوى العالم، أو التوزيع غير العادل على بعض الدول».

الصحة تؤكد أهمية الحصول على لقاح كورونا

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان، دعوتها للمواطنين بشأن الحصول على لقاح كورونا، للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين، وأكدت استمرار الوزارة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ ما يلزم للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.