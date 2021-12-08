حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 8-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج السرطان أجواء العائلة، كما لديه قيم عائليّة قويّة متمسك بها ولا يتخلى عنها أبدا، ويحرص على تعليم أبناءه القيم والتمسك بالعادات والتقاليد، كما أنه شخص مضحي يفضل عائلته على نفسه.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزلك الحادي عضر يدفع الأصدقاء لمشاركة اهتماماتك وتتقدم في مشاريعك، فقط انتبه لحقوقك.

تتمتع بالجاذبية وتميل لإسعاد من حولك

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا حظك الرغم التشوش.. تتمتع اليوم بالسحر والجاذبية وتميل لإسعاد من حولك وتمتلك أدوات السعادة.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.