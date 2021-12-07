حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 7-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الحوت العديد من الصفات التي تميز شخصيته كأنه يميل للتسامح والغفران، ومن الصعب أن يتعامل مع أي شخص بأنانية مهما كانت الأسباب، كما يتميز بالخيال الواسع، والقدرة على الإبداع، فغالبًا ما يمتلك مواهب متعددة، كما أنّه من أقل الأبراج أنانية وحبًا للذات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط الملقاة على عاتقك عليك أن تقوم بواجبك مع مراعاة أخذ قسط وافر من الراحة، وعدم إهمال أي عارض صحي.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

اليوم ينصحك الفلك أن تحفظ الأسرار، ولا تسمح بالتدخل في شئونك الخاصة مع الحفاظ على التواضع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.