حظك اليوم الثلاثاء 7-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تحمل الأبراج الفلكية لأصحابها عادة أخبار سارة، وفي أوقات أخرى تخبرهم ببعض التحذيرات على كافة المستويات، لذلك يبحث الكثيرين بصورة ملحة وبشكل يومي عن حظك اليوم.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات للخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك في السطور التالية..

حظك اليوم برج الحمل 7-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بحضور أخاذ.. تتعامل بإيجابية وتكسب الإعجاب.

حظك اليوم برج الحمل 7-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لعقد لقاءات وإصلاح ما انكسر مع البعض.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 7-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تشعر بأزمة ثقة، وعليك أن تقوم بما عليك بدقة كي تشعر بالأمان.

حظك اليوم برج الثور 7-12-2021 على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تحقق توازنا في حياتك الخاصة وقاوم ميلك للعناد.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على تحقيق مكسب والتواصل بنجاح مع أناس من كل الاتجاهات، بشرط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تميل اليوم لتبادل الحوار والأفكار مع الأخوة والأحباب وتبدو حاضر الذهن منفتحا.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 7-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لتحقق أرباح وفوائد وقد تتوصل لنتائج تهمك وينفعك تفكيرك في المستقبل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 7-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزلك السادس يدفعانك للحفاظ على روح الود في تعاملاتك مع البعض.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 7-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك مندفعا أو يصيبك بالقلق.. لا تتسرع في أقوالك وقراراتك.

حظك اليوم برج الأسد 7-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا، سيطر على انفعالاتك وتعاون مع شريك حياتك بهدوء.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 7-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على تنظيم وقتك بصورة عملية وواقعية وتحرز فائدة.

حظك اليوم برج العذراء 7-12-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد معاكسان ويدفعانك لمراجعة تفاصيل ماضية بشأن خلاف عائلي أو عاطفي.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، ويوافق تاريخ ميلادها 16 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 7-12-2021 على الصعيد المهني

تتخلص من معاكسة القمر وتسترد حماسك وإحساسك بالأمان وتتعاطف وتشارك من حولك بحب.

حظك اليوم برج الميزان 7-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات.. القمر في منزل الحب يساعدك على التفاهم مع من تحب بدبلوماسية ووضوح.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 7-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ضاغط.. يجب أن تترك مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل والشغب.

حظك اليوم برج العقرب 7-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر وزحل والمشتري في مربع برجك.. عليك اليوم أن تتجنب الشجار مع من حولك ويجب أن تقوم بخطوة نحو الإصلاح.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة منى ذكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 7-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تظهر جيدا ما لديك من معرفة ويُستمع إليك بشغف.

حظك اليوم برج القوس 7-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك بالكلمات المناسبة لإعادة الهدوء من حولك.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 7-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد تطرح اليوم حلولا فعالة، إذا راجعت جيدا حساباتك وخطواتك.

حظك اليوم برج الجدي 7-12-2021 على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك فرصة اليوم للتفاوض حول أمور تهمك، لكن لا تعلن للآخرين أخبارك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 7-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يمدك بكل الطاقة، وتسحر قلوب من حولك.

حظك اليوم برج الدلو 7-12-2021 على الصعيد العاطفي

تتصرف اليوم بنعومة وعذوبة مع من تحب وتحصل على إعجاب الجنس الآخر بسهولة.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 7-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط الملقاة على عاتقك، عليك أن تقوم بواجبك مع مراعاة أخذ قسط وافر من الراحة، وعدم إهمال أي عارض صحي.

حظك اليوم برج الحوت 7-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تحفظ الأسرار، ولا تسمح بالتدخل في شئونك الخاصة مع الحفاظ على التواضع.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.