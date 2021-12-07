حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 7-12-2021 مهنيا وعاطفيا

دعم الآخرين ومساعدتهم أبرز ما يميز مولود برج الدلو، كما يعرف عنه أنه صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة، كما يتميز أنه يحب الآخرين، ولا يتأخر في تقديم المساعدة لمن يحتاجها، كما يتميز بصفاته المحببة، وشخصيته المألوفة، وبامتلاكه الكثير من الأصدقاء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في برجك يمدك بكل الطاقة، وتسحر قلوب من حولك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

تتصرف اليوم بنعومة وعذوبة مع من تحب وتحصل على إعجاب الجنس الآخر بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير