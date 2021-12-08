حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 8-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بالشدة ويحب النظام، كما أنه شديد الملاحظة والدقة، وأحيانا يتعامل بمزاجية شديدة تجعله شديد الدقة بالتفاصيل الصغيرة التي لا تستحق، كما أنه رومانسي ولكنه غير حالم ويصعب إعجابه بأحد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

الحظ يدفعك لإنجاز الكثير وقد تقوم بعمل أسبوع في يوم واحد.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان، وقد يجمعك بالأصدقاء ويمن تحب سفر او لقاء مميز.

من أبرز مشاهير برج العذراء المطرب هشام عباس ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.