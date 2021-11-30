أبو الغيط يؤكد لوزير خارجية إسبانيا أهمية دور أوروبا في حث إسرائيل على إحياء التسوية

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي، والتعاون لإسبانيا، على هامش المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط.

وصرح مصدر بالأمانة العامة للجامعة بأنَّ أبو الغيط تباحث مع وزير الخارجية الإسباني حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، مشيدا بعمق العلاقات بين الجانبين في ظل الروابط التاريخية التي تجمع إسبانيا بالجامعة العربية والدول العربية عموما.

وشدد أبو الغيط، على أهمية الارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المستويات من خلال المزيد من مبادرات التعاون الثنائي، معربا عن تطلعه للزيارة التي سيجريها رئيس الوزراء الإسباني إلى الجامعة العربية في القاهرة.

أبو الغيط يؤكد مواقف الجامعة العربية حيال أزمتي ليبيا وسوريا

وأضاف المصدر، أنَّ الوزير الإسباني وجه الدعوة إلى الأمين العام لإجراء زيارة ثنائية إلى إسبانيا خلال الفترة المقبلة.

كما شهد اللقاء، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك القضية الفلسيطينية والتطورات في العراق عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرًا والأزمتين الليبية والسورية.

وفي هذا الصدد، شدد أبو الغيط على أهمية الدور الأوروبي في حث إسرائيل على المضي قدما نحو إحياء مسار التسوية وفقا لمقررات الشرعية الدولية باعتباره السبيل الوحيد لحل النزاع وتجنب تفجر الأوضاع مرة أخرى في المنطقة وعلى نحو أعنف مما حصل في مايو الماضي.

أبو الغيط يدعو لتأييد نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق

وعلى صعيد التطورات في العراق، دعا أبو الغيط، إلى أهمية تأييد تجسيد النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق التي عكست رغبة الشعب العراقي في الحفاظ على سيادة العراق وصون قراره المستقل.

كما جدد الأمين العام خلال اللقاء تأكّيد مواقف الجامعة العربية حيال الأزمتين في ليبيا وسوريا.