«أبو الغيط» يستقبل نائب رئيس وزراء العراق لبحث الأوضاع الراهنة

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور خالد بتال، نائب رئيس وزراء العراق ووزير التخطيط، بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم 6 الجاري.

أبو الغيط: ندعم مسيرة العراق الديمقراطية

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة بالعراق في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث حرص «أبو الغيط» على التأكيد على دعم الجامعة العربية لمسيرة العراق الديمقراطية، مشددًا على أهمية التزام الجميع بمخرجات العملية الانتخابية التي شاركت الجامعة العربية في مراقبتها.

وأضاف المصدر، أن أبو الغيط عبر عن تقديره لمساعي العراق لاستعادة دوره العربي والإقليمي، مؤكدًا أنه قوة إقليمية مهمة للتوازن في المنطقة.