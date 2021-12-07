رئيس التحرير

محمود مسلم

«أبو الغيط» يستقبل نائب رئيس وزراء العراق لبحث الأوضاع الراهنة

كتب:

الوطن
03:42 م | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
الأمين العام لجامعة الدول العربية

الأمين العام لجامعة الدول العربية

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور خالد بتال، نائب رئيس وزراء العراق ووزير التخطيط، بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم 6 الجاري.

أبو الغيط: ندعم مسيرة العراق الديمقراطية

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة بالعراق في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث حرص «أبو الغيط» على التأكيد على دعم الجامعة العربية لمسيرة العراق الديمقراطية، مشددًا على أهمية التزام الجميع بمخرجات العملية الانتخابية التي شاركت الجامعة العربية في مراقبتها.

وأضاف المصدر، أن أبو الغيط عبر عن تقديره لمساعي العراق لاستعادة دوره العربي والإقليمي، مؤكدًا أنه قوة إقليمية مهمة للتوازن في المنطقة.

اقرأ المزيد:

أبو الغيط لمجلس وزراء العدل العرب: الإرهاب يتغذى على خطاب الكراهية

أبو الغيط يؤكد لوزير خارجية إسبانيا أهمية دور أوروبا في حث إسرائيل على إحياء التسوية

حل قضايا فلسطين وسوريا وليبيا.. أبرز تصريحات أبو الغيط بمنتدى «الاتحاد من أجل المتوسط»

أبو الغيط يستقبل مديرة هيئة تمكين المرأة بالأمم المتحدة

أبو الغيط في محاضرة بلندن: السادات كان شجاعا في اتخاذ قراري الحرب والسلام

أبو الغيط يرحب بالإعلان السياسي الموقع في الخرطوم اليوم