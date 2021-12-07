«القومي للمرأة» ينظم ندوة بعنوان «مخاطر ختان الإناث والزواج المبكر»

نظمت لجنة الصحة والسكان برئاسة دكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة اللجنة، ندوة بعنوان «مخاطر ختان الإناث والزواج المبكر»، في إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، التي يطلقها المجلس، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

جاءت الندوة، بحضور اللواء حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، والدكتورة جيهان حسن مدير عام فرع ثقاقة القاهرة، والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، والدكتورة هدير القصاص مدرس بكلية الطب، والدكتورة زينب النجار مدير عام منطقة المقطم الطبية، واستهدفت الندوة سيدات حي الأسمرات.

وأشاد اللواء حسن الغندور بالدور التوعوي للمجلس القومى للمرأة، والذي أدى إلى تقليل حالات العنف، ووعد بإقامة المزيد من الخدمات لأهالي الحي.

أنواع العنف ضد المرأة

وأكدت الدكتورة جيهان حسن، على دور المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة، وتمكينها في حي الأسمرات.

وفي جلسة بعنوان «أنواع العنف ضد المرأة»، استعرضت الدكتورة شيرين غالب تعريف العنف ضد المرأة، وحقوق المرأة في التعليم والعمل والميراث، وأكدت أهمية ممارسة الرياضة، مشيرة إلى خطورة ختان الإناث على الفتيات، حيث يؤدي إلى العديد من المضاعفات والنزيف، وقد يؤدي إلى الوفاة، مؤكدة أهمية تغيير هذه الممارسات الضارة.

مخاطر الزواج المبكر

وتحدثت دكتورة زينب النجار عن «مخاطر الزواج المبكر»، مشيرة إلى دور الأم في حماية بناتها من الممارسات والعادات الخاطئة، وأنه لابد من إعطاء الفتاة الفرصة لتمارس حياتها بشكل طبيعي، مشيرة إلى أهمية تعليم الفتاة لتمكينها اجتماعيا واقتصاديا.

وألقت الدكتورة هدير القصاص، الضوء على أنواع العنف ضد المرأة كالعنف اللفظي والجسدي والنفسي وأثاره النفسية على الفتاة، حيث يؤدي إلى انعدام الثقة بالنفس، وضعف الشخصية، والاكتئاب والقلق، مؤكدة أن ختان الإناث عادة ليست لها علاقة بالعفة والطهارة.