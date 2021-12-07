«كمامة» تتسبب في مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بموسكو

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، بجروح جراء إطلاق نار من جانب مواطن في أحد مراكز الخدمات الحكومية بجنوب شرق العاصمة الروسية «موسكو»، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستي».

إطلاق نار في مركز حكومي بموسكو

وبحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية، صرح مسئول أمنى، بأنه بناء على التقارير الأولية، وقع الحادث على خلفية نزاع اندلع داخل المركز، وذلك بعد طلب رجال الأمن من أحد الزوار، ارتداء الكمامة الواقية خلال دخوله، فسحب سلاحه وأطلق النار داخل المركز.

وأكد المسؤول، أنه جرى تثبيت مطلق النار وتحديد هويته، مشيرا إلى أنه في حالة نفسية غير متزنة، ووفقا لموقع قناة «روسيا اليوم»، قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «الحادث أسفرعن مقتل شخصين و3 جرحى آخرين»، معربا عن تعازيه للمصابين وأسر القتيلين.

إصابات كورونا في روسيا

وفى سياق متصل، سجلت روسيا، اليوم، 31 ألفا و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن ألف و182 وفاة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9 ملايين و864 ألفا و845 حالة، منها 283 ألفا و644 وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

عدد إصابات كورونا في موسكو

ووفقا لوكالة أنباء «نوفوستى» الروسية، سجلت العاصمة الروسية موسكو، اليوم، ألفين و573 إصابة جديدة بفيروس كورونا.