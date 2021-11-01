اكتشاف سلالتي «مو» و«لامدا» من متحور فيروس كورونا في روسيا

أعلن مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة، التابع لهيئة الرقابة وحماية المستهلك الروسية، فاسيلي أكيمكين، اليوم الاثنين، اكتشاف سلالتين جديدتين من متحور فيرس كورونا، وهما «مو» و«لامدا» بروسيا، وتسجيل 3 حالات إصابة بمتحور«مو»، بينما جاءت حالة واحدة بمتحور «لامدا».

سلالات تقاوم اللقاحات

وأكد «أكيمكين»، أن سلالة «دلتا» من فيروس كورونا لا تزال السائدة في كل من روسيا والعالم، وبحسب وكالة أنباء «نوفوستى» الروسية، فإن سلالة «لامدا»، التي اكتشفت لأول مرة في اليابان يوليو الماضي، تستطيع مقاومة تأثير اللقاحات أكثر من السلالات الأخرى، كما اكتشفت سلالة «مو» لأول مرة بكولومبيا في مطلع العام الماضي.

إصابات فردية بطفرة AY.4.2

وكان قد كشف رئيس فريق تطوير الطرق الجديدة لتشخيص الأمراض البشرية في معهد علوم الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك الروسي، كامل حافظوف، الأسبوع الماضى، عن وجود إصابات فردية بطفرة AY.4.2 من سلالة «دلتا» لفيروس كورونا المستجد في روسيا، ومن المتوقع أن يتسبب في ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة.

ارتفاع كبير فى أعداد الإصابات

ومن جانبه، أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 40 ألف و 402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما وصلت حالات الوفاة إلى الف و 155 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

توزيع الإصابات في روسيا

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا،، كما جاء أكبر عدد منها في العاصمة موسكو بـ7 آلاف و 103 حالة إصابة، و3 آلاف و250 حالة إصابة بمدينة بطرسبورغ، و بلغ إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها روسيا منذ بداية تفشي الوباء 8 ملايين و554192 إصابة، تعافى من الإصابة 7 ملايين و381726 شخصا، بينهم 23187 خلال اليوم الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 239693 حالة وفاة حتى الآن.