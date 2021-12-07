كفر الشيخ تناقش آليات تنفيذ قانون الكشف عن المخدرات الجديد للموظفين

عقد اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعا للقيادات التنفيذية للمحافظة، ورؤساء مدن ووكلاء الوزارات، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور إسلام طه، معاون كفر الشيخ للاستثمار، والدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، وأعضاء الصندوق، وإيمان عبدالحميد مدير إدارة شئون المجتمع بمحافظة كفر الشيخ.

بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعريف بقانون الكشف عن المخدرات

وقال «الحفناوي»، إن الاجتماع يهدف لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعريف بقانون الكشف عن المخدرات، رقم 73 لسنة 2021، والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر الجاري للكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفي ضوء القانون سيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة فصلا نهائيا حال ثبوت تعاطيه، ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق «القرار قرارك»، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتنسيق إسلام طه، معاون كفر الشيخ للاستثمار.

قال اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، إن المديريات الخدمية والمصالح الحكومية، ستشهد لجانا لتطبيق القانون الخاص بالكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سيتابع أعمال اللجان، وسيتم تطبيق القانون، بدءا من منتصف شهر ديسمبر الجاري.

تسهيل مهمة الصندوق

وقال الدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وفي ظل اهتمام كبير من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتم تسهيل مهمة الصندوق خلال الأيام الماضية لتنظيم الحملات التي استهدفت كل المؤسسات الحكومية.

وأضاف «العربي»، أن اللجان مستمرة منذ عام 2019، فتم إجراء الكشف على 400 ألف موظف، وانخفضت نسبة التعاطي من 8% ل 1.5%، طبقا للجهود، وستشهد المرحلة المقبلة تطبيق القانون بعد المدة المنقضية ومدتها 6 أشهر، مؤكداً أن الصندوق يتيح الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة، عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان (16023)، ويتم توفير كل الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، دون أي مسائلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج‪.