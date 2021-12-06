محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص مع نقل

انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، للمستشفى العام للاطمئنان على حالة 17 مصابًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، قبالة قرية العمدان التابعة لمركز الرياض، ووجه بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين.

المحافظ يزور المصابين

وتابع محافظ كفر الشيخ حالة المصابين، والإسعافات التي قدمت لهم، واطمأن على كل الحالات سواء الحالات التي خرجت بعد تلقي الإسعافات اللازمة، أو الحالات التي ما زالت تحت الملاحظة.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، والدكتور فتوح الغنام، وكيل المستشفى.

تفاصيل حادث السيارة الميكروباص بكفر الشيخ

وأصيب 17 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، على طريق «أريمون- العمدان» بمركز كفر الشيخ، ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم، ورُفعت حالة الطوارئ باستقبال المستشفى لإسعاف المصابين.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة إخطارا، يفيد بوقوع حادث على طريق «العمدان- أريمون»، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وخرج 10 من المصابين من المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم واستقرار حالتهم، بينما لا يزال يخضع 7 مصابين للعلاج بالمستشفى، ومن المقرر إجراء جراحات لبعضهم حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه ارتجاج وكسور.