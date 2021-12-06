محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حادث تصادم 3 سيارات «صور»

انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، إلى المستشفى العام للاطمئنان على حالة المصابين في حادث تصادم 3 سيارات على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ المحلة الكبرى»، بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لمركز كفر الشيخ، وأسفر عن مصرع اثنين، وإصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام.

المحافظ يقدم التعازي لأسرة المتوفيين بالحادث

جاء ذلك بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور فتوح الغنام، وكيل المستشفى.

وتابع محافظ كفر الشيخ ونائبه حالة المصابين، والإسعافات التي قدمت لهم، واطمأن على الخدمات المقدمة للمصابين، مقدما التعازي لأسر المتوفيين، داعيا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين، في حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الدولي كفر الشيخ - المحلة الكبرى، بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لمركز كفر الشيخ، حيث جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف للمستشفى.

إصابة 17 مصابًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص

وانتقل محافظ كفر الشيخ اليوم للاطمئنان على حالة 17 مصابًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، قبالة قرية العمدان التابعة لمركز الرياض، ووجه بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين.

وأصيب 17 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، على طريق «أريمون- العمدان» بمركز كفر الشيخ، ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم، ورُفعت حالة الطوارئ باستقبال المستشفى لإسعاف المصابين، وتبين خروج 11 مصابا وتبقى 7 مصابين بالمستشفى.