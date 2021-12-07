محافظ كفر الشيخ يتابع اللمسات النهائية في تجهيز مركز الأورام

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، مركز الأورام، لمتابعة التشطيبات النهائية، استعداداً لاستقبال الأجهزة الطبية المتعددة، ليتحول الحلم لحقيقة بعد معاناة المئات من مرضى الأورام بالمحافظة، والذين يتنقلون من محافظة لأخرى طالبين للعلاج، لتتجه إليه أنظار المرضى من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الأورام بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على توفير أفضل الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولى أهمية خاصة لمحافظة كفر الشيخ لإنشاء صروح طبية عملاقة تقدم كل الخدمات الطبية لأهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة في انتظار افتتاح المركز، مؤكداً أن إقامة مشروع مركز علاج أورام كفر الشيخ، سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام في دلتا مصر.

مركز الأورام على مساحة 8876 مترا

وأكد المحافظ، أن مركز أورام كفر الشيخ، يقع في المنطقة المقابلة للمعهد الديني، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876م2، ويتضمن مبنى (أ) بمسطح 1400 م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و6 أدوار علوية، ومبنى (ب) بمسطح 200 م2، ويتكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية، ومبنى (ج)، بمسطح 1200 متر، من دور واحد يشمل عيادات خارجية وثلاجة، وغرفة محولات كهرباء.

أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك وصلت إلى 100%

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يضُم كل التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، و4 أسرة عزل عناية إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، كما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى100%.

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، إن أهالي المحافظة عانوا عبر سنوات طوال من عدم وجود مستشفيات متخصصة في الأمراض الخطيرة، ومنها الأورام، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، شهدت المحافظة اهتماما كبيرا في الجانب الصحي، فأنشأت 3 مستشفيات كبرى ببلطيم والبرلس وسيدى غازي، وجارى إنشاء 3 مستشفيات أخرى ببيلا وقلين والرياض، وجارى الانتهاء من حلم وأمل أبناء المحافظة لعلاجهم من مرض الأورام بأنواعه، لتكون المحافظة بؤرة اهتمام الملايين في محافظات الدلتا، تستقبل مرضاهم وتعالجهم وفق أحدث النظم الطبية.

قال الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الأورام بكفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من الخرسانات بنسبة 100%، ونسبة التشطيبات النهائية 95%، والمبنى الجديد مكون من دور واحد يشمل المغسلة والكهرباء والمغسلة والعيادات، أما الأجهزة الطبية فسيتم توريدها خلال الفترة المقبلة، كما تم تركيب 8 مصاعد بالمبنى.