وزيرة الثقافة تستقبل «ملك محمد» إحدى بطلات «قادرون باختلاف» وتضمها لفرقة الشمس

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتأكيدا على دمج أبناء الوطن من ذوي القدرات الخاصة، وتحقيق طموحاتهم، الطفلة ملك محمد، 9 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي وإحدى المشاركات في مؤتمر قادرون باختلاف، وذلك تحقيقا لحلمها بأن تكون وزيرة ثقافة لمدة يوم، تباشر فيه عمل الوزارة وتطلع على ما تقوم به من مهام، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمهندسة أمل مبدي رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية المصري.

ووجهت عبد الدايم التحية لرئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما بذوي القدرات الخاصة، وأكدت أنهم جزء أصيل في نسيج المجتمع، ومن الأولويات في خطط الدولة للتنمية.

وأعربت عن سعاتها بمقابلة ملك، وحثتها على التمسك بحلمها وطموحاتها حتى تصل إليها، مؤكدة تقديم كافة أشكال الدعم لها، وقررت ضمها إلى فرقة مسرح الشمس لذوي القدرات الخاصة، واستحداث فصل نوعي خاص بذوى الهمم؛ لدراسة آلة البيانو يتبع مركز تنمية المواهب، ووعدتها بتحديد موعد خلال الأسبوع المقبل؛ لإتاحة الفرصة لها لتحقيق حلمها، وطرح أفكارها، والاجتماع بقيادات الوزارة، وممارسة مهام وزيرة الثقافة.

وأضافت عبد الدايم، أن خطط وزارة الثقافة، تضم مسارا لدمج واكتشاف وتبني ذوي القدرات الخاصة من الموهوبين، فضلا عن توفر كافة سبل المعرفة لهم، وذلك من خلال فصول نوعية بمراكز تنمية المواهب في مختلف المحافظات، وكذلك إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون، وطباعة الأعمال الأدبية بطريقة برايل، وتابعت أنه تم إنشاء أول فرقة مسرحية متخصصة في مصر والوطن العربي هي فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات، التي قدمت العديد من العروض المسرحية، وكذلك تم تفعيل إدارة التمكين الثقافي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، التي تعقد الكثير من الندوات والمؤتمرات لمناقشة وطرح قضاياهم، وتنظيم الورش التدريبية على الحرف اليدوية وغيرها من ألوان الفنون والآداب.

كما أعلن رئيس الأوبرا، تقديم مكافاة مالية لها، فضلا عن منحة مجانية تحفيزا وتشجيعا لها؛ لتواصل السعي نحو تحقيق طموحها.