وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان معرضا للفن التشكيلي

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، معرض الفن التشكيلي للفنان أشرف أبو المجد، مع إطلاق فعاليات القافلة الثقافية التي تضم العديد من ورش الحرف البيئية للسيدات لتكون بمثابة نواة لمشروع صغير لرفع المعاناة عن المرأة.

فتح باب الاشتراك بمشروع «ابدأ حلمك»

وشملت هذه الورش صناعات المشغولات اليدوية من الخوص والخرز وصناعة الحلى والجلود، كما تم الإعلان عن فتح باب الاشتراك بشكل استثنائي لمشروع «ابدأ حلمك»، لأهالي المنطقة.

واختتمت الفعاليات بحي السلام بمشاهدة الدكتورة إيناس عبد الدايم، واللواء أشرف عطية للعروض الفنية والترفيهية المتنوعة التي قدمتها فرقتا الإسكندرية والشرقية للفنون الشعبية.

عروض فنية

ومن المقرر أن تقام العروض الفنية في الفترة من 4 إلى 9 ديسمبر الجاري داخل حي السلام، وأيضاً ببيت ثقافة نجع الفرس بقرية غرب أسوان.

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية بالدور التنويري المتعدد الأنشطة والفعاليات والزخم الفني المتنوع الذي تقوم به وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم لتوصيل الخدمة الثقافية المتكاملة داخل القرى والمناطق النائية.

وأكد أن ذلك يساهم في تحويل حي السلام لمنطقة سكنية جاذبة وواعدة، وخاصة أنه مخطط أن تكون مجتمعا عمرانيا متكامل المرافق والخدمات، ولاسيما بعد تسكين الأسر المتضررة داخل الوحدات السكنية التي تم تجهيزها بالأثاثات والمفروشات المختلفة.