رئيس «الإيسيسكو» يشكر الرئيس لموافقته على اختيار القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2022

تقدم الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على موافقته لاختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022.

القاهرة مميزة بتراثها المادي وغير المادي

وأوضح أنَّ اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، يتمّ تنفيذه بعد أن تعذر الاحتفال به خلال 2020 كما كان مخططًا بسبب جائحة كورونا، مضيفًا أنَّه يأتي ضمن تطوير برنامج المنظمة للاحتفاء بعواصم الثقافة في العالم الإسلامي والتعرف بالمدن الكبرى للعالم الإسلامي.

وأضاف المدير العام لمنظمة «إيسيسكو»، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل فعاليات اختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، بمشاركة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، إنَّ القاهرة والعاصمة المغربية الرباط، من أولى المدن التي سيتمّ الاحتفاء بها في ظل هذا التحديث، مشيرا إلى المقومات التي تتميز بها القاهرة لتكون عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.

القاهرة مسجلة على قائمة الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي منذ 2019

وتابع أنَّ القاهرة مميزة بتراثها المادي وغير المادي، كما أنها مسجلة على قائمة الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي منذ عام 2019، وعلى قائمة التراث العالمي منذ 1979، حيث يتداخل فيها النسيج العمراني الحديث مع الموروث في الحقب التاريخية المختلفة وتمثل أهمية كبرى على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضح «المالك»، أنَّ القاهرة تمثل نقطة التقاء حضاري كبير بين ثقافات العالم، وتعتبر متحفا مفتوحا للتراث العالمي، يضم العديد من المؤسسات الثقافية، وتحتضن اكبر المهرجانات والمواسم الثقافية ومعارض الكتب والعروض المسرحية وغيرها من الأنشطة الثقافية المتميزة.

وحضر المؤتمر الصحفي، رؤساء قطاعات وزارة الثقافة، ووفد من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، وعدد كبير من الإعلاميين والمهتمين بالثقافة والفنون