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أمير قطر يبحث مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي تعزيز العلاقات الثنائية

كتب:

محمد علي حسن
04:13 م | الخميس 26 أغسطس 2021
أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

أجرى أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الخميس، محادثات في العاصمة القطرية الدوحة، مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بشأن واقع العلاقات الثنائية بين الدولتين، إذ أكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» أن الأمير تميم استقبل المستشار الإماراتي، والوفد المرافق له في مكتبه بالديوان الأميري القطري صباح اليوم.

المحادثات ناقشت عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

ذكرت وكالة الأنباء القطرية: «جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».

وأضافت الوكالة القطرية: «نقل الشيخ طحنون في مستهل الاجتماع التحيات إلى الأمير تميم والشعب القطري من قادة الإمارات، وخاصة رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وبدوره حمل الأمير تميم الشيخ طحنون تحياته إلى قادة الإمارات وشعبها».

أنور قرقاش يعلق على الزيارة

علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على الزيارة عبر تغريدة بحسابه على موقع «تويتر»: «بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية».

وأضاف قرقاش: «نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بإيجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها، تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك».

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