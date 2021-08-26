أمير قطر يبحث مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي تعزيز العلاقات الثنائية

أجرى أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الخميس، محادثات في العاصمة القطرية الدوحة، مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بشأن واقع العلاقات الثنائية بين الدولتين، إذ أكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» أن الأمير تميم استقبل المستشار الإماراتي، والوفد المرافق له في مكتبه بالديوان الأميري القطري صباح اليوم.

المحادثات ناقشت عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

ذكرت وكالة الأنباء القطرية: «جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل في مكتبه بالديوان الأميري، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد، وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات. #قناhttps://t.co/3pOhWfCI5Y pic.twitter.com/7agWPHenZf — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 26, 2021

وأضافت الوكالة القطرية: «نقل الشيخ طحنون في مستهل الاجتماع التحيات إلى الأمير تميم والشعب القطري من قادة الإمارات، وخاصة رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وبدوره حمل الأمير تميم الشيخ طحنون تحياته إلى قادة الإمارات وشعبها».

أنور قرقاش يعلق على الزيارة

علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على الزيارة عبر تغريدة بحسابه على موقع «تويتر»: «بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية».

بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية، نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بايجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك pic.twitter.com/dUcHhlxz7K — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 26, 2021

وأضاف قرقاش: «نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بإيجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها، تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك».