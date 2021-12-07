3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والجزائر.. تعرف عليهم

دقائق قليلة تفصلنا عن بث وإذاعة مباراة مصر والجزائر في إطار مباريات كأس العرب، ما جعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر، حتى يستطيع الراغبون في مشاهدة الماتش مشاهدته في المنزل، بدلا من أن يضطروا للذهاب للمقهى لمشاهدته، وهناك عدد من القنوات التي أعلنت أنها ستنقل بث مباراة مصر والجزائر.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر ، والتردد الخاص بها، حتى يستطيع الراغبون في مشاهدة الماتش مشاهدته على القنوات المفتوحة مجانا، وجاءت تلك القنوات كالتالي:

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

أعلنت مجموعة قنوات beIN SporT أنها حصلت على حقوق بث مباريات كأس العرب، كما أنه سيتم إذاعة المباريات على قنواتها المفتوحة، والموجودة على الفضائيات دون أن يكون هناك حاجة للاشتراك في القنوات المشفرة، وجاء تردد القنوات المفتوحة الخاصة بها كالتالي:

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كما حصلت قناة Alkass One HD على حقوق بث مباريات كأس العرب أيضا، وجاءت تردد القناة التي من المنتظر أن تبث مباراة مصر والجزائر في إطار مباريات كأس العرب، كالتالي:

تردد قناة Alkass One HD

القمر: نايل سات.

التردد: 11919 H

معدل الترميز: 27500.

وتعد مباراة مصر والجزائر من المباريات الهامة والتي ينتظرها الكثير من محبي متابعة كرة القدم، لتكون تلك المباراة هي المباراة الثالثة لمنتخب مصر في كأس العرب، بعد أن فاز المنتخب على لبنان في المباراة الأولى، وفاز أيضا على السودان في المباراة الثانية.