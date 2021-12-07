تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات لمشاهدة مباراة مصر والجزائر

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية والعربية لقاء هام اليوم يجمع منتخب مصر والمنتخب الجزائري، كما يبحث الكثيرون عن تردد قناة الكأس القطرية على قمر نايل سات، لمتابعة المباراة التي تنطلق في تمام التاسعة مساءا اليوم الثلاثاء، على ملعب الجنوب، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العرب المُقامة حاليًا في قطر، حيث تبث هذه القناة كافة المباريات المقامة ببطولة كأس العرب.

تردد قناة الكأس القطرية نايل سات

وفي هذا الصدد، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نرصد تردد قناة الكأس القطرية نايل سات، والتي جاءت كما يلي:

تردد قناة الكأس القطرية القمر الصناعي:

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر والجزائر

التشكيل الأقرب الذي من المقرر أن يبدأ به البرتغالي كارلوس كيروش

وكشف الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه «مع شوبير»، عبر إذاعة أون تايم سبورت، عن أن التشكيل الأقرب الذي من المقرر أن يبدأ به البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع يضم كلا من أكرم توفيق - احمد فتوح، محمود الونش - أحمد حجازي

كما يضم خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

وتوقع شوبير، أن يضم خط الهجوم حسين فيصل - محمد شريف - أحمد رفعت.

ويدخل المنتخبان لقاء اليوم وهما متساويان في النقاط وفي عدد الأهداف، ويريد كل منهما تاكيد صدارته للمجموعة.

إصابة أفشة وغيابه عن مواجهة مصر والجزائر

ويخوض منتخب مصر لقاء اليوم بعد تأكد غياب محمد مجدي أفشة مما أصاب الجهاز الفني لمنتخب مصر بالحزن والجمهور أيضا، حيث اشتكى محمد مجدي أفشة من آلام في العضلة الأمامية، ما يجعله بنسبة كبيرة خارج حسابات المباراة الليلة.

وكشف كيروش، خلال المؤتمر الصحفي أمس، قبل مواجهة مصر والجزائر، عن أن أفشة غير جاهز للمباراة بنسبة 100%، مشددا على أن الجهاز الفني لن يخاطر به في هذه المواجهة، متابعا: نمتلك العديد من الخيارات، واللاعبون قادرون على تنفيذ المطلوب منهم خلال المواجهة المهمة.