حسن المستكاوي: مباراة مصر والجزائر «اختبار قوة» للمنتخبين

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن مباراة مصر أمام الجزائر ببطولة كأس العرب، المقرر إقامتها غدًا، تمثل اختبار قوة للمنتخبين، وليس لمصر فقط كما يظن الكثيرون، مؤكدًا أنها من المواجهات الحساسة والصعبة، والدليل بيع كل تذاكر المباراة للجماهير المصرية والجزائرية المقيمين بدولة قطر.

منتخب الجزائر يضم عددا من العناصر الجيدة

وأضاف «المستكاوي»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل، أن المنتخب الجزائري يضم عددا من العناصر الفنية القوية، كما أن المنتخب المصري يضم كذلك عناصر جيدة، وهذا ما يصعب من المباراة.

كارلو س كيروش أضاف عناصر واعدة للمنتخب المصري

وأشار الناقد الرياضي إلى أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، نجح في إضافة عدد من العناصر الجيدة والجديدة والواعدة إلى قائمة منتخب مصر، أظهروا جميعهم مقدار جودتهم أمام المنتخب السوداني في المباراة الماضية، التي انتهت بخماسية نظيفة للفراعنة

وأشاد الناقد الرياضي بلاعب منتخب مصر عمر كمال عبد الواحد، موضحًا أنه كان سببًا رئيسيًا في الحالة الفنية الجيدة التي ظهر عليها المنتخب الوطني أمام السوادن، رفقة لاعب منتخب مصر الآخر أحمد فتوح.

وضمن منتخب مصر الصعود إلى المرحلة القادمة من بطولة كأس العرب المقامة بدولة قطر، بعدما جمعت 6 نقاط من فوزين على منتخبي لبنان والسودان.

وتواجه مصر في تمام التاسعة مساء الغد الثلاثاء، منتخب الجزائر، لتحديد متصدر مجموعتهما بتلك البطولة.

وكان كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، أعلن جاهزية كل لاعبي المنتخب لمباراة الغد باستثناء اللاعب محمد أفشة صانع الألعاب لإصابة عضلية طفيفة.