أمينة خليل: «اشتغلت جرسونة في نيويورك.. واتخطبت مرتين»

كشفت الفنانة أمينة خليل تفاصيل عديدة عن حياتها، حين حلت ضيفة على الإعلامي الإماراتي «أنس بوخش»، في حلقة جديدة من برنامج ABtalks، الذي يبث عبر يوتيوب.

تحدثت أمينة عن طفولتها: «كنت سعيدة في طفولتي، وأهلي هم الملجأ لي بعد كل أزمة إلى الآن، حتى أنني لا أشعر براحة إلا في حضن شقيقتي الصغرى زينة، ووالدي ووالدتي أقرب الناس لي»

أمينة خليل: لا أشعر براحة إلا في حضن شقيقتي الصغرى زينة

واشارت أمينة إلى أن موقف والديها من دخولها مجال التمثيل كان إيجابيًا وساعداها كثيرا قائلة: «على الرغم من تعجبهما في البداية بأن ابنتهما ستكون فنانة، إلا أنهما كانا في ضهري ودعما شغفي».

وأضافت: والدي يرسم على وجهي الابتسامة حينما أتذكره وعلمني كيف أكون سعيدة، وفي السوشيال ميديا محبش السعادة غير المبررة طول الوقت عليه، الناس اللي دايما بتصدر إنهم مبسوطين، إيه أنتو طول الوقت مبسوطين ومبتضايقوش؟ ده مش طبيعي».

«جرسونة» في أمريكا

وتابعت: «في بداية حياتي قررت الاعتماد على نفسي وذهبت لـ نيويورك واشتغلت جرسونة، والتحقت بمدرسة التمثيل، وأهلي شجعوني على تلك الخطوة وأفادتني كثيرا».

أمينة خليل: اتخطبت مرتين

أما عن تجاربها العاطفية فقالت: «اتخطبت مرتين ولم يستمروا ، وكان من الممكن أن يؤثر ذلك بشكل سلبي عليّ ولكن قررت التعلم من تلك التجارب، وبفكر بعد كده أتجوز على طول، كفاية خطوبة».