أيمن أشرف يخرج مصابا من مباراة الجزائر ونزول مصطفى فتحي
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الوطن
09:25 م | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
مباراة
شهدت مباراة مصر والجزائر خروج أيمن أشرف في الدقيقة الثامنة للإصابة، في المباراة التي تجمع الفريقين بملعب الجنوب اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العرب في المباراة المثيرة التي تجمع المنتخبين لأول مرة بعد غياب سنوات.
وحل مصطفى فتحي محل المصاب أيمن أشرف، حيث أظهرت الكاميرات التي تنقل اللقاء، معاناة أيمن أشرف من آلام الإصابة العضلية.وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.