«سهيلة» هزمت «الصليبي» لتحصد ذهبية العالم للكاراتيه وتنقذ المنتخب

روت اللاعبة سهيلة أبو إسماعيل، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، تفاصيل حصدها ذهبية بطولة العالم في الكاراتيه رغم إصابتها يقطع في الرباط الصليبي واستكمال المباراة مصابةً لإنقاذ الفريق المصري، قائلة: «أنا لحد دلوقتي مش عارفة إيه اللي حصل، لعبت ضربة عادية زي ما بلعب كتير، رجلي في مكانها وركبتي لفت لوحدها، أول مرة تحصلي إصابة زي كدة، واكتشفت قطع في الرباط الصليبي بس رجعت بالدهب».

سهيلة: ماما لازم تكمل كل حاجة للآخر حتى لو تعبانة وأنا طلعت زيها

وتابعت خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، «أنا شايفة ماما من وأنا صغيرة لازم تكمل كل حاجة للآخر، لو حتى تعبانة بتعمل لنا كل حاجة فأنا طلعت وأخدت منها الحتة دي».

من جانبها قالت والدتها الدكتور وردة يوسف، عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة السابق: «كنت بتفرج على الماتش في البيت، ولما اتصابت سهيلة كنت متأثرة جدًا ودعيت ربنا، وعارفة إنها مقاتلة جدًا، وده مش وليد لحظة ده على مدى عمر طويل، خاصة مع الكاراتيه، هي بقالها أكتر من 20 سنة بتلعب، وعارفة طبيعتها يعني حتى لو بكلمها مباشرة وهي سامعاني مكانتش هتسمع كلامي».

والدتها: ميدالية سهيلة مجهود سنين طويلة.. وهي هدية لمصر

وتابعت خلال استضافتها بالبرنامج ذاته: «صحيح اللي عملته ممكن يؤذيها صحيا، لكن أحب برضو إن تكون الميدالية دي هدية لمصر وتتويج لهم والاتحاد ومجهود سنين طويلة وإعداد بدني وذهني وفني، كان قلبي بيتقطع ويوجعني بس عارفة بنتي هتعمل إيه ومكونتش هبقى ضدها في اللي هي عملته».