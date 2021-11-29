خبير: عقوبات رادعة على الأهلي حال منع لاعبيه من المشاركة مع المنتخب

قال محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، إنّ النادي الأهلي مهدد بتوقيع عقوبات رادعة عليه، حال منع لاعبيه من المشاركة مع منتخب مصر، في أي مباراة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في يناير المقبل بالكاميرون.

وأوضح «بيومي»، في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، أنّ العقوبات التي ستوقع على النادي الأهلي ستكون مادية، إضافة إلى أخرى تخص اللاعبين الذين سيجري منعهم من المشاركة أيضا.

وأصبح النادي الأهلي في ورطة كبيرة، خاصة في ظل مشاركة لاعبيه الدوليين مع منتخب مصر؛ إذ سيكون هناك أزمة حال عبور منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الفترة من 9 يناير إلى 6 نوفمبر المقبلين.

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