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التأخر بهدف وإصابتين في شوط أول مثير بين مصر والجزائر «فيديو»

كتب:

الوطن
10:09 م | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
مباراه

مباراه

تقدم منتخب الجزائر على منتخب مصر بهدف نظيف في شوط المباراة الأول الذي يجمعهما على استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب.

وبدأ اللقاء بسجال على الكرة بين اللاعبين في وسط ملعب المباراة مع استحواذ جزائري على الكرة وسط تكتل دفاعي من لاعبي منتخب مصر.

في الدقيقة 5 تعرض أيمن أشرف للإصابة قبل أن يدخل الجهاز الطبي لعلاجه، إلا أن لاعب وسط الفراعنة لم يستطع استكمال اللقاء ليغادر اللقاء مصابا ويدخل مصطفى فتحي بديلا له في أول تغييرات اللقاء.

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