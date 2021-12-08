تأجيل امتحان «الإنجليزية» للرابع الابتدائي بكفر الشيخ للأربعاء المقبل

يتساءل الكثير من أولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بمحافظة كفر الشيخ، عن مصير امتحانات الصف الرابع الابتدائي التي بدأت الأحد الماضي وكان من المقرر أن تستمر حتى غد الخميس، وذلك على خلفية تعطيل الدراسة في المحافظة اليوم بسبب سوء أحوال الطقس.

وقال محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ لـ«الوطن»، إنه سيتم ترحيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي والذي كان مقررا إجرائه اليوم إلى الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه لا يعلم إذا كان سيتم تأجيل مواد أخرى أما لا.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن قرار تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية جاء عقب قرار محافظ الأقليم بتعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، لسوء الأحوال الجوية، وحفاظا على سلامة الطلاب.

محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة بالمعاهد والمدارس

وأصدرت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قرارا بتعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ولم تعلن جامعة كفر الشيخ، تعطيل الدراسة بكلياتها ومعاهدها، إذ لم يصدر عن الجامعة أي قرارات تخص تاجيل الدراسة بالكليات والمعاهد.

الأرصاد تحذر من الطقس السيئ

وتشهد محافظة كفر الشيخ، موجة من الطقس السيئ، إذ هبت رياح شديدة على كافة أنحاء المحافظة، وهو مادعا محافظ القليم لتعطيل الدراسة بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية، حيث أكدت أنه من المتوقع تعرض المحافظة لعدم استقرار في الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة، وبناء عليه أصدر محافظوا المحافظات الساحلية الشمالية قرارا بتعطيل المدارس، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.