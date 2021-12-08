محافظ كفر الشيخ يتفقد تبطين ترعة الشاكرية «صور»

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تأهيل وتبطين ترعة الشاكرية غرب مدينة كفر الشيخ والممتدة حتى قرية محلة موسى، مشيداً بالأعمال الجارية في كل قرى المحافظة لتبطين 125 ترعة، ضمن المشروع القومي لتبطين الترع ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رافقه خلالها اللواء شعبان مبروك،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال توسعة الطريق المار أمام سوق الجملة

كما تابع محافظ كفر الشيخ أعمال توسعة الطريق المار أمام سوق الجملة حتى شارع صبري القاضي، لتيسير الحركة المرورية، وربط شرق بغرب المدينة بقرى مركز كفر الشيخ، من أعمال التطوير التي تشهدها عاصمة المحافظة، سواء توسعة الطرق والشوارع وأعمال الرصف وأعمال التجميل، موجهاً بسرعة الانتهاء من توسعة الطريق.

تبطين وتأهيل تبطين 125 ترعة بكفر الشيخ

وفي وقت سابق، قال محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي، لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وأكد أنه تم الانتهاء من عدد من الترع، وجارٍ استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، وجارٍ العمل في تبطين 125 ترعة بمراكز وقرى المحافظة، كما تم الانتهاء من تبطين 186 كيلو ترع.