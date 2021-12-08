محافظ كفر الشيخ: تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية اليوم

قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، إن محافظ الإقليم اللواء جمال نورالدين، قرر تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، نظرا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

تاجيل امتحان الصف الرابع الابتدائي

وأضاف السماحي، في بيان له، أنه جرى تأجيل امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي بصفة مبدأية للأسبوع المقبل، حفاظا على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

تقارير الأرصاد الجوية

وذكرت الهيئة في تقارير صادرة عنها، أنه من المتوقع تعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة، وبناء عليه، أصدر محافظو المحافظات الساحلية الشمالية، قرار بغلق المدارس، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.