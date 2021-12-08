رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ كفر الشيخ: تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية اليوم

كتب:

سمر عبد الرحمن
12:18 ص | الأربعاء 08 ديسمبر 2021
محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، إن محافظ الإقليم اللواء جمال نورالدين، قرر تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، نظرا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

تاجيل امتحان الصف الرابع الابتدائي

وأضاف السماحي، في بيان له، أنه جرى تأجيل امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي بصفة مبدأية للأسبوع المقبل، حفاظا على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

تقارير الأرصاد الجوية

وذكرت الهيئة في تقارير صادرة عنها، أنه من المتوقع تعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة، وبناء عليه، أصدر محافظو المحافظات الساحلية الشمالية، قرار بغلق المدارس، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اقرأ المزيد:

عاجل.. تعطيل الدراسة غدا بالبحيرة وتأجيل إمتحان الصف الرابع ليوم الأحد

«التنمية المحلية»: تعطيل الدراسة بمحافظتين.. وطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية

عاجل.. تعطيل الدراسة غدا بكليات جامعة الإسكندرية واستمرارها «أون لاين»

تفاصيل تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية بسبب الطقس السيئ

عاجل.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا الأربعاء

تعطيل الدراسة في مرسى مطروح غدًا بسبب العاصفة الترابية

تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية وتأجيل امتحانات «4 ابتدائي» بسبب الطقس

حالة الطقس غدا بالإسكندرية ودرجات الحرارة المتوقعة بعد تعطيل الدراسة

عاجل.. تأجيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي بسبب تعطيل الدراسة بالإسكندرية

تفاصيل تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية.. مدارس فقط والجامعات مستمرة