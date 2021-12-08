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محمود مسلم

توقف حركة الصيد بعزبة البرج في دمياط بسبب سوء الأحوال الجوية

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الوطن
09:06 ص | الأربعاء 08 ديسمبر 2021
عزبة البرج

عزبة البرج

قال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، إن الصيادين وأصحاب مراكب الصيد توقفوا عن الصيد اليوم الأربعاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية، والتقلبات الجومائية من ارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح، وذلك حرصا على الأفراد من البحارة، والمراكب.

بوغاز البرج مفتوح للمراكب 

وأكد خليل فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بوغاز عزبة البرج مفتوح أمام المراكب العائدة ولم يُغلق، متوقعا هدوء الرياح وتراجع سرعة الرياح فجر غد الخميس.

انخفاض درجات الحرارة في دمياط 

وشهدت محافظة دمياط تراجع درجات الحرارة وسرعة الرياح والأتربة، وحتى الآن لم تشهد المحافظة سقوط أمطار، فيما انتظمت الدراسة بالمدارس والجامعات.

وفي سياق متصل، انتظمت حركة الملاحة وأعمال الشحن والتفريغ بميناء دمياط، ولم تتأثر الحركة بالميناء بسوء الأحوال الجوية نظرا لطبيعة الميناء الجغرافية.

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