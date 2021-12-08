«عزبة البرج» قلعة صناعة المراكب واليخوت وناقلات البترول بالبحر المتوسط

مدينة عزبة البرج واحدة من أهم المدن الساحلية، ليس في مصر وحدها بل بحوض البحر المتوسط بأكمله، وكثير من أهلها يعملون في صناعة مراكب الصيد ومستلزمات الصيد.

حرف تتعلق بالصيد

تتميز المدينة بأن معظم أهلها يعملون في حرف تتعلق بالصيد بداية من صناعة المراكب بكل أنواعها بداية من «الفلوكة» وانتهاء بالأنواع الكبيرة، وكذلك صناعة اليخوت وناقلات البترول وكثير من أهل المدينة يعملون في الصيد وتجارة الأسماك.

وتعتبر عزبة البرج أهم المدن المصرية في إنتاج الأسماك، حيث تمتلك أكبر أسطول صيد ويوجد بها ثلثي مراكب الصيد في مصر ويقدر عددها بنحو 4000 مركب صيد، بها أسر تمتهن الصيد منذ أكثر من 100 عام، وهي متوارثة، وتطل المدينة على البحر المتوسط ونهر النيل وبحيرة المنزلة، ما يجعل لها موقعاً مميزاً.

تصنيع لليخوت السياحية التي تستخدم في الغردقة

يقول ماجد السمبسكاني، صاحب ترسانة لصناعة السفن والمراكب، إن ورش صناعة المراكب والسفن بعزبة البرج، لا تقتصر على صناعة مراكب الصيد، بل هناك تصنيع لليخوت السياحية التي تستخدم في الغردقة، وشرم الشيخ، وكذلك المراكب النيلية، كما تصدر المراكب المصنوعة إلى عدد من دول البحر المتوسط، مثل قبرص واليونان وإيطاليا وليبيا وتونس وغيرها.

وهذه الصناعة توفر العمل لآلاف الصناع المهرة المحترفين، كما توفر دخلاً من العملة الصعبة من خلال التصدير، مع أن هذه الصناعة بدأت في التراجع النسبي في السنوات الأخيرة لتراجع الصيد في أعالي البحار وأمام سواحل الصومال واليمن وليبيا، وصعوبة الحصول على تصاريح، وصدور قرارات بوقف الصيد داخلياً في البحيرات في مصر في فترات معيّنة من العام.

وأوضح السمبسكانى، إن ورشته اتجهت لتصنيع اليخوت وكذلك ناقلات البترول، حيث يجرى حاليا تصنيع 4 ناقلات بترول تم صناعتها لحساب دول بجنوب شرق آسيا.

تخصص منذ بداية الثمانينيات

وتابع قائلا إن «في بداية الثمانينيات بدأ ظهور اليخوت بسبب انتشار السياحة بالغردقة وشرم الشيخ وأنا دائما أحب كل ما هو جديد وخاصة في صناعة السفن واليخوت وبالفعل بدأت أتخصص في بناء اليخوت والسفن الكبيرة في منتصف الثمانينيات وحتى الآن».

بينما أكد صلاح السمبسكاني، صاحب ترسانة بناء سفن، أن صناعة اليخوت تطورت تطورا كبيرا، حيث بدأت باليخت طول 12 و13 مترا من الشروق إلى الغروب، ومع انتشار السياحة بالبحر الأحمر وتوافد الأثرياء من دول الخليج وأوروبا شهدت صناعة اليخوت طفرة كبيرة ووصل طول اليخت إلى 55 مترا ويستخدم فى رحلات السفارى والغطس لمدة تصل إلى 15 يوما.

وكشف السمبسكانى أنه يقوم بتصنيع اليخوت بالطلب ويصدرها إلى 12 دولة عربية أوروبية وآسيوية وفي مقدمتها ليبيا والسعودية والإمارات وقطر وسويسرا واليونان وقبرص ومالطا وإسبانيا والهند وإندونيسيا وماليزيا وجزر الملاديف.