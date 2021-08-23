وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر و«مدينة النساء» في عزبة البرج

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ترافقها الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مكتبة مصر العامة في مدينة عزبة البرج، اليوم الاثنين، وذلك فى مستهل اليوم الثاني من زيارة وزيرة الثقافة لمحافظة دمياط.

وتجولت وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط بين أروقة المكتبة العامة، من قاعات للاطلاع والحاسب الآلي والإنترنت، للتعرف على الأنشطة التي يقدمها هذا الصرح الثقافي، خاصةً للأطفال، بغرض تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.

وأكدت محافظ دمياط أن المكتبة كانت أحد المشروعات المتعثرة بالمحافظة، حيث ظلت عبارة عن هيكل خرسانى لعدة سنوات، ليتم استكمال العمل به عام 2019 وافتتاحه هذا العام، ليصبح صرحاً ثقافياً جديداً، يقدم المواد الثقافية والأنشطة المختلفة لأبناء المدينة، مؤكدةً تزايد الإقبال على المكتبة، خاصةً مع كونها الكيان الوحيد في عزبة البرج، الذي يقدم خدمات ثقافية على أعلى مستوى.

وأشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم بمكتبة مصر العامة في عزبة البرج، ووصفتها بأنها «منارة جديدة» انضمت إلى مكتبات مصر العامة، مؤكدةً أن المكتبة تتمتع بمقومات فريدة، وتضم نخبة مختارة من الكتب، كما تقدم أنشطة ومهارات متميزة.

كما تفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط مشروع المدينة الصديقة للنساء، الذي انتهت المحافظة من تنفيذه في يونيو الماضي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بمنحة من منظمة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، حيث يضم المشروع وحدات متعددة تستخدم كمقرات لتدريب السيدات، ومعرض لمنتجاتهن، إلى جانب حديقة، ومنطقتين للقراءة وألعاب الأطفال.

وأكدت أن المشروع يُعد الأول من نوعه بالمحافظة، والثاني على مستوى الجمهورية، بهدف تمكين المرأة على المستوى الاقتصادي، من خلال تدريبها على الحرف المختلفة لتنمية مهاراتها، وتعليم السيدات آليات إدارة المشروعات، من خلال حساب مدخلات ومخرجات المنتج، والتدريب على عمل دراسات الجدوى من هذه المشروعات، وبالتالي جعلهن رائدات أعمال، منوهة إلى أنه تم تنفيذ ذلك بالفعل، تحت مظلة هذا البرنامج العالمي، من خلال مبادرة «ست الدار»، حيث تم تنمية مهارات السيدات على عدد من المهن، حتى خرجت مشروعاتهن إلى النور، تزامناً مع افتتاح المدينة.

وأضافت «عوض» أن وجود المدينة بمحيط المكتبة، يحقق التكامل لهذا المشروع، بإتاحة الخدمات الثقافية للسيدات وأطفالهن.