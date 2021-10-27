سيدات عزبة البرج وراء حصول دمياط على جائزة «اليونسكو» لمدن التعلم

كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تفاصيل حصول المحافظة على جائزة اليونسكو لمدن التعلم، إذ ذكرت أن المحافظة عضو في اليونسكو لمدن التعلم منذ عام 2019، وجرى العمل على الملف بشكل جيد، لافتة إلى أن التعلم ليس قاصرا على التعليم فقط، وإنما يعني التعليم، أو تعلم حرفة معينة، أو تعلم أي شيء، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، والذي يُعرض على شاشة «TeN».

الجائزة عبارة عن أحسن مشروع مقدم في كل محافظة

وأضافت «عوض»، أن الجائزة عبارة عن أحسن مشروع مقدم في كل محافظة، كما أن المحافظة قامت بتقديم مشروع يهدف لتمكين المرأة اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وهو عبارة عن مدينة صديقة للفتيات هي مدينة عزبة البرج وهي مدينة تشتهر بالصيد، ويكون الرجال مشغولين بالصيد دائمًا، وتكون النساء طوال العام مسؤولة عن إدارة المنزل، وهذا المشروع يعتمد على تعليم النساء حرف، وكيف يمكن أن يصبحوا رائدات أعمال.

سيدات عزبة البرج تقام معارض لمنتجاتهن

وأوضحت محافظ دمياط، أن سيدات عزبة البرج أصبحن يقام لهن معارض لعرض منتجاتهن، وبعض السيدات أنشئن شركات، وفتحن ملف ضريبي، مشيرة إلى أنه جرى اختيار مكان المشروع بمكتبة بعزبة البرج على النيل، التي يوجد بها مكان ترفيهه للأطفال، ليكونوا بجوار أمهاتهم، وحصلت المحافظة على الجائزة بسبب هذا المشروع، منوهة بأن نسبة الأمية بالمحافظة قليلة جدًا، وجرى تحقيق رقم قياسي لمحو الأمية للسيدات بمدينة عزبة البرج.

نشأت الديهي: قادرون على تغيير واقعنا إذا أردنا ذلك

من ناحية أخرى، أوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن اليونسكو منحت مدينة دمياط جائزة اليونسكو لمدن التعلم، ضمن 10 مدن حصلوا على الجائزة وهما الوكرة في قطر، وبلفاست في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وكليرمونت فيران في فرنسا، ودمياط في مصر، ودبلن في أيرلندا، وهويجوتزنغو في المكسيك، ومدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية، وأوسان في كوريا، وشنغهاي في الصين الشعبية، وويندهام في أستراليا.

وتابع الديهي: «خبر مفرح للمصريين يؤكد أننا قادرون على تغيير واقعنا حال أردنا ذلك، موضحًا أنه من حسن الطالع أن من يشغل منصب محافظ دمياط، هو امرأة قبطية وهي سيدة ناجحة وعظيمة قامت بتغيير حقيقي لواقع دمياط، ونجحت في نقل دمياط من حال لحال، معربًا عن بالغ سعادته بحصول دمياط على هذه الجائزة، معقبًا: «مبروك لمصر ولوزارة التنمية المحلية، ولمحافظ دمياط، ولأهالي دمياط».