«التنظيم والإدارة» ينتهي من دراسة التسوية لـ447 موظفا بجامعة المنصورة

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان صحفي، اليوم، الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ«التسوية»، لعدد 447 موظفا بجامعة المنصورة، قسم التعليم، لافتا إلى أن الجهاز أرسل موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

التسوية مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعادة التعيين، أو «التسوية»، مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

التسوية لـ8357 موظفا خلال أكتوبر الماضي وتعديل الشكل التعاقدي لـ244

وأكد الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز انتهى في شهر أكتوبر الماضي من تقييم عدد (8357) متقدماً للتقييم في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

كما أعلن انتهاء الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ«التسوية»، لعدد (926 ) موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المُحدّدة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى الانتهاء من دراسة تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لعدد (244) موظفاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة فضلاً عن دراسة ترقية (2617) موظفاً بمُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، ودراسة نقل عدد (854) موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وفيما يتعلق بالوظائف القيادية، انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن وظائف قيادية لعدد (27) وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم بنشر تقريرا بشأن جهوده الشهرية والمتعلقة بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».