طعن مستوطنة إسرائيلية في حي «الشيخ جراح» بالقدس

قالت وكالة «أسوشيتد برس»، إنَّ مستوطنة إسرائيلية أُصيبت بجروح خطيرة، بعد تعرضها لعملية طعن، صباح اليوم، في حي «الشيخ جراح» بمدينة القدس المحتلة.

انتشار مكثف لقوات الاحتلال

وأشارت تقارير صحفية، إلى أنَّه تمّ طعن مستوطنة إسرائيلية، وإصابتها بجروح خطيرة، كما نجح المنفذ في الفرار من المكان، وأعقب ذلك وجود كثيف لقوات شرطة الاحتلال، من أجل إجراء عمليات بحث واسعة.

وقالت منظمة «نجمة داود الحمراء» لخدمات الإسعاف، إن المرأة تبلغ من العمر 30 عامًا، ونقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.

وسمع دوي صفارات الإنذار، في جميع أنحاء حي «الشيخ جراح» حيث كانت حركة المرور مكتظة في ساعة الذروة الصباحية.

استشهاد فلسطيني بعد نجاحه في طعن أحد المحتلين

وجاء الهجوم بعد أيام من طعن فلسطيني لأحد المحتلين، ومحاولته طعن أحد أفراد شرطة الاحتلال البلدة القديمة في القدس، مما أدى إلى استشهاده.

قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، إنَّ شرطة الاحتلال قد اعتقلت فتاة فلسطينية على خلفية حادث الطعن في حي الشيخ جراح، بمدينة القدس، مضيفة أنَّ منفذة الهجوم تمكّنت من الفرار من موقع الهجوم لكن شرطة الاحتلال تمكّنت من اعتقالها في وقت لاحق داخل مدرسة قريبة.

وتابعت الوكالة، أنَّ السيدة الإسرائيلية نقلت إلى وحدة الإصابات في مستشفى هداسا جبل المشارف القريبة، الذي قال إنَّ السيدة البالغة من العمر 26 عامًا واعية وفي حالة مستقرة.

ووقع الحادث في حي الشيخ جراح الذي تواجه فيه عائلات فلسطينية خطر الطرد على يد المستوطنين اليهود وسط معركة قانونية ممتدة منذ عقود، كما ساعدت الاحتجاجات والاشتباكات مع الشرطة هناك الربيع الماضي في إشعال حرب غزة التي استمرت 11 يومًا، وهُجرت عدة عائلات فلسطينية من ذلك الحي عام 1948، وكان عام 1972، هو الوقت الذي زعمت فيه، جمعيات يهودية، أنها تمتلك وثائق بملكيتها للأراضي التي أقيمت عليها، منازل الحي.