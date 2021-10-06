مداهمات واعتقالات موسعة تستهدف أهالي الضفة بسبب «الشيخ جراح»

حملة موسعة من الاعتقالات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في عدد من مدن ومحافظات فلسطين، أسفرت عن اعتقال 20 مواطناً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، من جهتها اعتقلت قوات الاحتلال، 10 مواطنين في القدس المحتلة وهم: عبد الله وعلي بكر مصطفى، وموسى وقيس ومروان هيثم مصطفى، وأحمد فتحي الأفغاني، وقصي محمد درباس، وضياء الدين ناصر، وفادي أبو ربيع، وأحمد شاور.

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

وفي نابلس، قامت قوات الاحتلال بحملة مداهمات للمنازل وتمكنت من اعتقال شابين هما فادي أبو ربيع، وإسماعيل عوكل، ولم يختلف الوضع كثيرا في بيت لحم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال، بدر إبراهيم شاهين، ومحمد صلاح الحوراني من مدينة بيت ساحور، والفتى ضياء حبيب ديرية (16 عاما) من بلدة بيت فجار.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، وهم: أسامة خالد العمور من يطا، وعلاء يوسف السويطي (26 عاما) ومن بلدة بيت عوا، ومحمود خليل أبو عوض، وحسين إسماعيل أبو عوض.

اقتحام حي الشيخ جرّاح وسط حماية مشددة من الاحتلال

واستمرارا للممارسات الاستفزازية اقتحم مئات المستوطنين، يوم أمس الثلاثاء، وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية فى الحي، مقام «شمعون الصديق» فى حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وكان شهود عيان قد قالوا أنّ مئات المستوطنين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة، وأطلقوا موسيقى وأصواتًا صاخبة فى محيط المكان، وسط منع قوات الاحتلال أهالى الحى من الخروج والدخول منه، مضيفًا أن قوات الاحتلال نصبت 6 حواجز عسكرية فى محيط.

وفي السياق ذاته تشهد أحياء عديدة، فى القدس الشرقية صدامات شديدة، بين عدد من المتظاهرين الفلسطينيين من جهة، ومستوطنين يهود تحت حكاية شرطة الاحتلال، من جهة أخرى، حيث تأتي تلك الاحتجاجات على خلفية قرارات قضائية إسرائيلية، تنص على إخلاء بيوت وطرد سكانها الفلسطينيين، لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية.