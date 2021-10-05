أهالي الشيخ جراح يرفضون أي تسوية مع الاحتلال تمس بحقوقهم في الأرض

نفى الناشط الفلسطيني، كرمل القاسم، أحد سكان حي الشيخ جراح المهدد بالتهجير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجود مقترح رسمي لسكان الحي؛ للتسوية مع المستوطنين من قبل محاكم الاحتلال.

موقف سكان حي الشيخ جراح ثابت ورسالتهم واضحة للمحكمة

ويأتي نفي القاسم، عقب إعلان المحكمة العليا الإسرائيلية اقتراح تسوية قبل البت بتهجير عائلات من حي الشيخ جراح، إذ تنص التسوية المقترحة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار العائلات الفلسطينية في الحي مستأجرين محميين وليسوا مالكين للأرض، وستقر بملكية الشركة الاستيطانية «نحلات شمعون» دون الإضرار بمطالب العائلات بملكية الأرض في عملية تسوية نهائية مستقبلية.

وأضاف «القاسم» في حديثه لبرنامج «طلة صباح» المذاع على فضائية «معا» الفلسطينية: «موقف سكان حي الشيخ جراح ثابت ورسالتهم واضحة للمحكمة، ولن يتم القبول بأي قرار يمس بحقوقهم كملكية بيوت أو أرض أو ما يثبت أن هذه حق لهم، وأي مراوغة ستكون مرفوضة بالنسبة لسكان الحي، ومن الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد فهم ذلك».

قضية الأسرى شتت الأنظار عن حي الشيخ جراح

وأشار إلى أن قضية حي الشيخ جراح لم تنتهِ بعد، ولا زالت قائمة لكن بسبب تسارع الأحداث في كل مناطق فلسطين وقضية الأسرى شتت الأنظار عن حي الشيخ جراح، مؤكدًا أن الاحتلال يمارس لعبته «القذرة» من خلال حملات الاعتقالات لمجموعة من السكان والنشطاء؛ بهدف ترهيبهم مستغلا الغياب الإعلامي عن الحي.

الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المتضامنين مع سكان الحي

وأوضح الناشط الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق حي الشيخ جراح، اليوم الثلاثاء، بشكل كامل بسبب أعيادهم اليهودية، وقاموا بإعطاء تصاريح للدخول والخروج إلى المنازل في الحي، لافتًا إلى أنه يوم الجمعة الماضي تم وضع مكعبات على مداخل الحي ومنع دخول أي متضامن مع السكان.

يذكر أن محكمة الاحتلال العليا، أمهلت 4 عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، حتى الثاني من نوفمبر المقبل؛ من أجل التوصل إلى اتفاق مع الشركة الاستيطانية التي تزعم ملكية الأراضي المقامة عليها منازلهم.