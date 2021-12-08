طقس الإسماعيلية اليوم الأربعاء.. شبورة خفيفة وسيولة مرورية على الطرق

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شبورة خفيفة على كل أنحاء المدينة مع استقرار الحالة الجوية.

وشهدت الإسماعيلية ظهور الشمس في تمام الثامنة صباحا، رغم عدم ظهورها طوال نهار أمس الثلاثاء وسط حالة من الغيوم.

سيولة على طرق الإسماعيلية

وشهدت طرق الإسماعيلية السريعة الزراعية والصحراوية، صباح اليوم الأربعاء، سيولة مرورية على كل الطرق، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار الجوي الذي شهدته بعض المحافظات.

وانتشرت الخدمات المرورية على طرق الإسماعيلية الصحراويى وطريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، ومحور 30 يونيو، وطريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وانتشرت الخدمات المرورية في شوارع مدينة الإسماعيلية والطرق السريعة، فيما نبه رجال المرور بضرورة عدم تجاوز السرعات المقررة لعدم تعرض حياتهم للخطر.

طوارئ فى الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية حالة من الطوارئ، استعدادا لحالة الطقس السيئ المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما استعرض اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح أمس الثلاثاء، البروفة الرئيسية للتجربة الاسترشادية الموسعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة «مناورة إدارة الطوارئ» من داخل مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية بالمحافظة.

ويأتي إنشاء المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق التكامل والتعاون بين كل الجهات المعنية، لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق، واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية في أقل وقت ممكن، ومتابعة التنفيذ حتى تصل إلى استعادة رفع كفاءة المديريات إلى الوضع الكامل.