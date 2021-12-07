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محمود مسلم

ضبط 4 مزارع بانجو في الإسماعيلية بقيمة 40 مليون جنيه

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الوطن
06:10 م | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
المخدرات المضبوطة

المخدرات المضبوطة

استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة، منطقة الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق الإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة، لمكافحة انتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة، لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة، والقائمين على زراعتها. 

ضبط مواد مخدرة

وقد أسفرت الجهود عن ضبط (30) قضية منها ضبط (4) مزارع مزروعة بنبات الهيدرو المخدر (بانجو) تقدر مساحتها بحوالى ( 2 فدان)، وكذا ضبط ( 26 مخزن ضُبط بداخلها كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 6000 كيلو جرام).. وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 40 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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