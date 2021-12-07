طقس الإسماعيلية اليوم: غياب الشمس وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت محافظة الإسماعيلية، انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة اليوم الثلاثاء، وسط انتشار الغيوم وعدم ظهور أشعة الشمس حتى عصر اليوم.

وانخفضت درجة الحرارة حتى وصلت إلى 18 درجة مئوية تقريباً داخل مدينة الإسماعيلية وفي المراكز والمدن التابعة للمحافظة، مع توقعات للأرصاد بأن تصل إلى 12 درجة مساء اليوم.

انتشار الغيوم

وانتشرت الغيوم في سماء المحافظة بالكامل، طوال اليوم، مع توقع بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة، مع رفع حالة الطوارئ في المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية تحسباً لسوء الطقس.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حالة الطوارئ داخل المحافظة بالكامل، استعدادا لأي طارئ يحدث خلال الساعات المقبلة.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، نائبه المهندس أحمد عصام الدين، بضرورة التواصل مع كل رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة حالة الطقس أولا بأول خلال الساعات المقبلة.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية حالة من السيولة المرورية خلال الساعات الماضية، مع عدم وقوع أي حوادث رغم بداية سوء الأحوال الجوية.

وازدادت سرعة الرياح على الطريق لسريعة والصحراوية في الإسماعيلية، وخاصة طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي ومحور 30 يونيو، فيما حذرت إدارة المرور، المواطنين من زيادة السرعة على الطرق تجنباً للحوادث.

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية، بقيادة العميد عماد سرحان، بعدد من الخدمات المرورية على الطرق لمتابعة حالة المرور أولا بأول، فيما رفع مرفق إسعاف الإسماعيلية عدد السيارات على الارتكازات تحسباً لأي طارئ.