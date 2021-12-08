«الهجرة» تصدر العدد الخامس والثلاثين من مجلة «مصر معاك» نوفمبر 2021

تُصدر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العدد الخامس والثلاثين من مجلة «مصر معاك»، والتي تحمل بين طياتها أبرز مستجدات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، وعرض لأبرز محاور استراتيجية التواصل والتفاعل مع المصريين بالخارج، وذلك في إطار استراتيجية للتواصل مع المصريين بالخارج و«مراكب النجاة»، لدعم جهود الدولة في توفير حياة كريمة وبناء الإنسان المصري.

مراكب النجاة

وجاء في العدد أيضا، نتائج زيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية، في سادس محطات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، ومشاركة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة لأول مرة في تدريب خارج القاهرة بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، كما نستعرض جهود الجمهورية الجديدة في الارتقاء بالمناطق الأثرية، يمكنكم القراءة عبر الرابط من هنا.